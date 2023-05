Multinacional dos EUA adquire empresa de tecnologia de São Carlos

Crédito: Agência Revide

A Monitora Soluções Tecnológicas anunciou que foi adquirida pela Marlabs, uma empresa global com sede em Nova Jersey, EUA, e escritórios em todo o mundo.

A aquisição permitirá à Marlabs uma entrada mais significativa no mercado latino-americano, além de posicioná-la como um dos principais fornecedores de serviços nearshore. A aquisição também permitirá que a Monitora amplie seu portfólio de serviços em toda a sua base de clientes, bem como estenda seus serviços à base global de clientes da Marlabs em áreas como Salesforce, Análise de Dados, Serviços de Automação Inteligente e serviços de transformação em Nuvem.

A Marlabs espera que a integração ocorra nos próximos 6 meses e prevê obter os benefícios desta operação no primeiro ano de aquisição por meio do crescimento dos clientes atuais e novos.

"Estamos muito entusiasmados com este novo momento. A Marlabs tem valores e uma procura de excelência muito semelhantes aos nossos. Temos convicção de que nossos clientes, nossos colaboradores, o mercado e a sociedade serão beneficiados com essa parceria", afirma Marcos Chiodi, CEO da Monitora.

O valor da transação não foi divulgado, mas a Marlabs destacou que a operação é um M&A estratégico e que a Monitora foi escolhida pelo seu potencial de crescimento devido a: a) capacidade nearshore; b) competência em segmentos com demanda crescente; c) portfólio de serviços a ser agregado, e d) alinhamento cultural com foco em suas pessoas e clientes.

"Esta aquisição faz parte da nossa estratégia de expansão global e da nossa expansão para a América Latina. Esta aquisição traz um vasto conjunto de recursos altamente qualificados que irão alimentar ainda mais o nosso crescimento no mercado digital e transformar o Brasil num centro de entrega global. O Brasil é nosso foco inicial, e esperamos fazer aquisições adicionais na América Latina nos próximos anos", disse Raphael Hildesheim, COO LatAm da Marlabs.

Sobre a Monitora Soluções Tecnológicas A Monitora é uma empresa brasileira de soluções digitais, localizada em São Carlos, São Paulo. A empresa é especializada em apoiar a evolução digital por meio de processos, metodologias ágeis e desenvolvimento de software. Como uma organização líder em transformação digital, a Monitora conecta a necessidade de inovação com o talento para implementar soluções prontas para a indústria se tornando parceira de seus clientes em todas as etapas do desenvolvimento.

Sobre a Marlabs Inc. A Marlabs é uma empresa de soluções digitais especializada em automação de serviços inteligentes, ajudando empresas líderes de mercado de todo o mundo a tornar as suas operações mais eficientes, manter os clientes mais próximos, transformar dados em decisões, reduzir o risco no ambiente digital, melhorar sistemas legados e captar novas oportunidades digitais. Com sede em Nova Jersey e escritórios nos EUA, na Alemanha e na Índia, a Marlabs fornece serviços de consultoria e estratégia digital, incubação e prototipagem rápida de soluções e desenvolvimento ágil de soluções digitais.

