Muller e Fiorentino apresentam cronograma da Revisão do Plano Diretor na Câmara de São Carlos

Nesta terça-feira (19), o assessor do Gabinete do Prefeito, Netto Donato, o coordenador da revisão do Plano Diretor, João Muller, e o secretário adjunto de Habitação, André Fiorentino, estiveram na Câmara Municipal de São Carlos para apresentar aos vereadores o cronograma da Revisão do Plano Diretor Estratégico de 2026. A reunião ocorreu na Sala da Presidência, durante o acordo de pauta da sessão.

A Prefeitura dará início, em 3 de setembro, às audiências públicas sobre o tema. O primeiro encontro será realizado na Fundação Educacional de São Carlos (Fesc), com foco em Mobilidade Urbana e Infraestrutura, eixos definidos na Conferência das Cidades.

As próximas audiências estão programadas para:

24 de setembro, na região dos bairros Faga/Tangará, com o tema Urbanismo e Habitação;

8 de outubro, às 18h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), sobre Cidades Inteligentes;

22 de outubro, às 18h, no bairro Cidade Aracy, com foco em Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;

12 de novembro, às 18h, no bairro Santa Felícia, com o tema Governança e Participação Social;

10 de dezembro, às 18h, na sede da Embrapa, encerrando a fase com Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

O município também está firmando convênio com a Secretaria Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano para contar com apoio técnico do Estado nas discussões, enriquecendo os debates de cada eixo temático.

De acordo com João Muller, a participação dos vereadores e da população é fundamental para garantir o controle social e a transparência no processo de revisão.

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, destacou a escolha de Muller para coordenar o trabalho, ressaltando sua experiência com os temas estruturais da cidade e o conhecimento do Legislativo. “É essencial que cada etapa desse processo seja compartilhada com os vereadores e com a população, para que a revisão do Plano Diretor seja ampla e participativa”, afirmou.

