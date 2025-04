Muller assume desafio de dinamizar a infraestrutura urbana de São Carlos

O assessor João Muller: "Temos grandes projetos viários para desafogar o trânsito e também vamos continuar os projetos de combate às enchentes" -

Uma nova mudança em sua equipe foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, pelo prefeito Netto Donato (PP). Foi oficializada em cerimônia oficial, troca do secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, João Muller, pelo seu adjunto, Leonardo Lázaro. Muller, passará a ser Assessor Especial do Prefeito e continuará trabalhando em prol do cumprimento do Programa de Gestão da administração que foi eleita em 2024, com a missão especial de cuidar da infraestrutura de São Carlos.



Muller prometeu utilizar sua experiência de 35 anos na gestão pública para que o trabalho técnico da secretaria continue planejando o desenvolvimento da cidade. “Estamos colocando um engenheiro na linha de frente para que o plano de governo seja cumprido, a própria AEASC nos pediu durante a campanha que colocássemos pessoas com capacidade técnica em pasta que exigissem isso e estamos fazendo”, destacou.

O secretário Leonardo Lázaro: “Vamos aplicar tecnologia para agilizar serviços que hoje são feitos de forma tradicional”

ZONA NOROESTE – Muller anunciou que serão realizadas novas obras para desafogar o tráfego de veículos nas ruas Miguel Petroni e Miguel João, na Zona Noroeste da cidade. Para tanto, ele anunciou que está sendo concluída uma nova ligação entre a região do Shopping Iguatemi com uma via que passa atrás do Parque Fehr, pela Avenida Umberto Morasco e que na Otto Werner, que liga a Região do Santa Felícia à avenida que passa atrás do campus 2 da USP. “Neste trecho só falta uma faixa da rua João Deriggi e uma rotatória. Acabei de soltar a contratação de um projeto para fazer uma avenida paralela à Rodovia Washington Luís que vai ligar a Miguel Petroni até o Paulistano. Numa primeira etapa, a obra chegará até o Posto Graal e numa segunda fase chegará no Delta e no Paulistano. Temos dois grandes projetos para desafogar esta região”, comenta.

ENCHENTES – Muller afirmou que o combate às enchentes já tem os projetos. “Temos questões em relação à parte fundiária onde vamos fazer os piscinões e temos que fazer os licenciamentos ambientais. Estamos no mercado buscando recursos no governo federal e no governo estadual e até em banco internacionais. Minha parte que foi passada pelo Netto foi a de ainda no primeiro ano fazer a licitação delas”, comentou ele.

O novo secretário de Gestão de Cidades e Infraestrutura Urbana, Leonardo Lázaro, afirmou que ganhou uma oportunidade de ouro. “É importante ressalta que já fui secretário de Obras Públicas. A nova Pasta agrega novos desafios e vamos trabalhar muito para continuarmos avançando. O meu maior desafio, como venho de obras públicas, é trazer um pouco de tecnologia para dentro do trabalho. Vamos tentar aplicar muita tecnologia em serviços que vem sendo feitas de forma tradicional para dinamizar os serviços”, destaca ele.

