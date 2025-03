Mulheres sÃ£o maioria dos sÃ£o-carlense com 51,3% da populaÃ§Ã£o

Mulheres do curso de manutenção de aeronaves do IFSP - Crédito: arquivo

O Censo do IBGE, realizado em 2022 e divulgado no final de 2023, revela que dos 254.857 moradores contados pelos recenseadores, São Carlos tem 130.886 mulheres e 123.971 homens. São 6.915 mulheres a mais. Em termos percentuais, são 51,3% a 48,7%, nos cálculos do IBGE.

Apesar da maioria feminina, os homens são maioria entre jovens, adolescentes e crianças. Até os 29 anos, conforme o IBGE, São Carlos conta 50.720 homens e 47.728 mulheres. Dos 30 anos em diante, as mulheres passam a ficar numericamente a frente na cidade, com 83.158 a 73.251.

Mas outras coisas também mudaram nos últimos 22 anos com a chamada “transição demográfica” se consolidando. A “pirâmide etária” de São Carlos tinha aparência triangular de base larga, que significava mais crianças e adolescentes em 2000, passou para o formato de losango, com os jovens mais evidenciados em 2010, e agora tem aparência mais trapezoidal, com distribuição mais constante no “meio da pirâmide”, mostrando uma população mais envelhecida.

No Censo 2010, a população de até 14 anos representava 19,4% do total são-carlense; em 2022, a proporção reduziu a menos de 17%.

Em números absolutos, isso não significa que a população infantil teve alguma redução, mas que não acompanhou o crescimento de outras faixas etárias.

Na comparação absoluta, São Carlos tinha 43.110 pessoas com até 14 anos, valor que passou a 43.279 no mais recente Censo.

Na parte de cima da pirâmide etária, houve crescimento expressivo dos idosos, passando de 28.696 para 46.355 pessoas entre os dois Censos. Entre as duas datas, o crescimento da população ‘60+’ foi de 17.659 vidas, conforme o IBGE. Em termos percentuais, passou de 12,8% para 18,2% entre 2010 e 2022.

A Capital da Tecnologia, polo universitário e grande centro industrial com multinacionais, como Tecumseh, Electrolux, Volkswagen e Faber Castell, São Carlos teve diminuição da sua população jovem. De 2010 para cá, passaram de 56.893 para 55.169 pessoas. A redução, que parece pequena, tem maior impacto em termos percentuais, uma vez que São Carlos acelerou o crescimento.

Nesta última contagem, os jovens representam 21,6% da população geral atualmente, ante os 25,7% aferidos no recenseamento de 2010.

Conforme o Censo 2022, 4 entre 10 moradores estão na faixa etária intermediária, entre 30 e 59 anos, que não são mais jovens, tampouco idosos, simplesmente adultos. O município soma 110.054 pessoas em uma faixa de idade economicamente bastante relevante.

Há 12 anos, quando o Brasil havia realizado o recenseamento da época, o município registrara 93.251 pessoas adultas. Percentualmente, a faixa etária representa 43,2% dos moradores da cidade.

