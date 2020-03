Mulheres organizam comitivas para cavalgada da Babilônia

As meninas estarão presentes na Cavalgada da Babilônia - Crédito: Divulgação

Assim como na última cavalgada realizada pela Comissão Paixão Sertaneja no último dia 9 de fevereiro, novamente as amazonas e simpatizantes do universo sertanejo se organizam para representar as mulheres na Cavalgada da Babilônia.

“Ano a ano a qualidade, respeito e organização nas Cavalgadas é muito grande e a mulher tem conquistado muito seu espaço, mesmo em ambientes considerados masculinos como estes. Estaremos como sempre no apoio e a presença das meninas das comitivas J3, Rancho 100 Fronteira, Areia Generosa e centenas de mulheres que participam sempre está garantida”, afirmou Alesxandra Aparecida, que integra o evento.

A 25ª Cavalgada da Babilônia comemorará o Jubileu de Prata e a organização promete novidades, como uma nova estrutura para shows, onde as duplas Leticia e Gabi, Charles e Adriano e os cantores Pedro Henrique, Alex Moraes e Cesar Santu irão se apresentar.

