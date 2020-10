Mulheres do Samambaia dão exemplo, instalam bebedouros e ajudam animais silvestres

Unidas em prol do meio ambiente: são-carlenses dão exemplo em época de estiagem e de pandemia da Covid-19 - Crédito: Gê Zaffani, Renata Bechara, Maurício Ferreira da Rocha, Marisa Tedy, Dayana Moscardi, Teresa Paiva

A pandemia da Covid-19 ligou o “sinal de alerta” na população mundial e medidas drásticas foram tomadas para que não ocorresse a propagação do Sars-CoV-2 que vitimou milhares de pessoas em todo o planeta, que “parou” por meses. Crise econômica e humanitária foram escancaradas.

Esta ‘parada’ da população teve seu lado positivo, uma vez que várias iniciativas solidárias e de conscientização passaram a ser tomadas por integrantes da sociedade civil.

Em São Carlos, por exemplo, quatro mulheres residentes no Residencial Samambaia deram um exemplo considerado, no mínimo, espetacular, com a criação do Projeto Tatus, que visa a conscientização e interação por parte da comunidade em preservar e auxiliar a flora e fauna silvestre.

Clara Machado, 26 anos, ecóloga e mestre em Ciências Ambientais; Dayana Moscardi, 39 anos, bióloga e doutora em Ciências; Ge Zaffani, 47 anos, empresária e produtora cultural e Renata Bechara, 50 anos, docente em curso superior de arquitetura e urbanismo arregaçaram as mangas e iniciaram durante a pandemia o Tatus e uma das primeiras iniciativas foi a instalação de bebedouros em pontos estratégicos do bairro para que animais silvestres pudessem se hidratar com a chegada do forte calor.

Em uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Clara, Dayana, Ge e Renata detalharam o que é o Tatus, como ele foi criado, quais as próximas etapas e quais as metas.

“O Projeto Tatus surgiu de forma muito espontânea da união de quatro mulheres em busca de um ideal comum: qualidade de vida no meio socioambiental, por meio da preservação da fauna e da flora. Como moradoras de um antigo bairro de São Carlos, o Residencial Samambaia, temos observado cotidianamente mudanças radicais na paisagem e no comportamento dos animais silvestres, o que foi tornando urgente que colocássemos alguns projetos em prática, de forma emergencial, e levando em consideração o processo de fragmentação de áreas de cerrado que fazem limite com o bairro, e com os novos empreendimentos urbanos que estão ocupando uma área considerada ecologicamente relevante”, disseram as criadoras do projeto.

Segundo elas, as próximas ações do grupo que foram listadas como demandas necessárias incluem um sistema que permita uma irrigação permanente das bombonas; câmera para monitoramento de fauna, plantio de árvores nativas frutíferas, cerca viva (para atrair insetos polinizadores) em área onde encontra-se a caixa d’água, canteiro com ervas aromáticas e hortaliças em área onde há árvores frutíferas (já plantadas e recém plantas por moradores), na proximidade com resquícios de uma mureta de concreto que servirá de proteção/contenção das mudas, corredor ecológico em formato de L (para unir: a borda de mata da Avenida Francisco Mancuso - canteiro central da rua Francisco Falvo a rua Ernesto Bentim que leva até a APP).

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Quando foi criado o Projeto Tatus? Por que?

Projeto Tatus - A pandemia nos mudou, começamos a observar as demandas sócio ambientais urgentes que nos cercavam e percebemos em nós um forte senso de pertencimento ao lugar que vivemos. Assim surgiu o projeto Tatus.

SCA - Em que local de São Carlos ele é praticado? Qual é sua área de abrangência?

Projeto Tatus - O projeto está sendo desenvolvido no bairro Samambaia, nas proximidades de fragmentos florestais de cerrado e áreas onde foram observados o trânsito de animais silvestres. A sua área de abrangência inicial consiste no Samambaia e arredores.

SCA - O que consiste o Projeto Tatus? Quais as primeiras iniciativas tomadas?

Projeto Tatus - Tatus é um coletivo de mulheres que busca por mudanças positivas no meio ambiente, dentro da realidade possível. As iniciativas são tomadas de acordo com o aparecimento das demandas que vão surgindo, incluindo desde socorro imediato ofertando água para a fauna silvestre até uma conscientização geral dos moradores e poder público sobre uma maneira mais consciente de convívio com a fauna.

É importantíssimo lembrar que animais silvestres não são animais de estimação e não podem ser tratados como tal. Há uma série de cuidados que devemos tomar, para evitarmos as zoonoses (doenças transmitidas por animais), que acontecem por meio desse contato mais próximo com eles, a exemplo está a alimentação diária das espécies com frutas; hábito comum de pessoas mais velhas e compreensível. Porém há riscos nesta interação e aí que entram atividades de Educação Ambiental juntamente com as/os moradoras/es do bairro para alertar como é importante compreender esses riscos que correm ao tocar, alimentar e até mesmo aprisionar animais silvestres. Os riscos podem envolver a aquisição de doenças que antes não ocorreriam na população se esse contato tão próximo existisse. Bichos não são “pets”, por isso devemos entender que preservar é respeitar o espaço, o habitat, que pouco lhes resta.

SCA - Este projeto tem qual meta? Existe a possibilidade de engajamento de mais pessoas do bairro?

Projeto Tatus - Proporcionar socorro imediato e emergencial à fauna silvestre da região. Sim, muitas pessoas já estão engajadas e colaboram com ferramentas para confecção dos bebedouros ou fornecimento de água. Tem ocorrido um engajamento e pro-atividade das pessoas que se somam a esse sentimento de pertencimento ao bairro, que só tende a gerar bons frutos pro coletivo. Digamos que é uma disseminação de ideias e ações positivas para as pessoas e para os seres que vivem aqui.

SCA - A meta é fazer com que o Projeto Tatus se estenda por todo o município? Há auxílio das autoridades políticas?

Projeto Tatus - Este projeto pode servir de exemplo positivo para outros locais na cidade, em específico para áreas de fragmentação de cerrado. A expansão e adensamento urbano tem impactado áreas já vulneráveis localizadas próximas à áreas de preservação ambiental do município e próximas aos mananciais inclusive. O período de estiagem, além das mudanças climáticas e elevação das temperaturas, prejudica muitas espécies, que têm sofrido com a sede e a fome, devido à perda de habitat (local em que vivem) e de recursos alimentares (árvores frutíferas e etc). Ainda não temos auxílio financeiro de nenhuma entidade/autoridade política.

SCA - Com a criação do projeto, uma das vertentes é conscientizar as crianças para que projetam a fauna e a flora?

Projeto Tatus - Sim, inclusive foi muito bem vindo o envolvimento de uma criança, que espontaneamente interagiu com um morador - que estava acompanhado de seu cão - explicando a ele que a água dos bebedouros é destinada aos silvestres e não aos animais domésticos.

SCA - O projeto é aplicado em que tipo de terreno? Quais animais estão sendo protegidos?

Projeto Tatus - Os bebedouros estão dispostos na borda de fragmentos florestais. Na área, existem registros fotográficos de animais como tamanduá bandeira (espécie vulnerável para extinção), cachorro do mato, macaco prego preto e macaco prego amarelo (que estão quase ameaçados de extinção), veado catingueiro, quati, sagui, cotia, entre outros.

SCA - Além dos bebedouros instalados em pontos estratégicos, existe a possibilidade de se levar alimentos para os animais silvestres?

Projeto Tatus - Não. Buscamos alternativas para auxiliar os animais na busca por recursos alimentares sem que haja a dependência humana direta. Dessa forma, estamos organizando o plantio de árvores frutíferas nos entornos para que eles não precisem atravessar as ruas para obter alimentos nas calçadas ou lixeiras. O fornecimento de água, ao contrário, é um recurso necessário nessas áreas, uma vez que os extensos períodos de seca (que estamos vivendo) dificultam a busca por esse recurso essencial à vida.

SCA - O Tatus têm a chance de sensibilizar as pessoas para que preservem a natureza e evitem, por exemplo, as queimadas indiscriminadas?

Projeto Tatus - Com certeza. A ocorrência e a diversidade de animais registrados na área podem servir de alerta e ferramenta de sensibilização quanto à importância ecológica da região, onde podemos observar focos constantes de incêndio (antrópico, sendo causado pelo ser humano ou de forma natural), principalmente neste período de seca. E isso remete ao que também está acontecendo em diversos biomas brasileiros, com animais sendo resgatados e perdendo grande parte se seus habitats.

SCA- Como cidadãs(ãos) qual o sentimento que fica ao saber que vocês buscam a integração com a natureza?

Projeto Tatus - Um sentimento de que qualquer um pode fazer o que estamos fazendo e que todos devemos fazer isso muito urgentemente, já estamos atrasados, as cidades que criamos são injustas, é nosso dever mudar isto.

SCA - Há a chance das pessoas viverem harmoniosamente com a flora e a fauna silvestre?

Projeto Tatus - Sim, e é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, mas para isso é preciso começar dia a dia, e ir do papel e das ideias para a ação, e pouco a pouco as transformações vão ocorrendo.

SCA - Este projeto foi criado devido ao clima seco e quente que chegou. Ou este é apenas a primeira de muitas iniciativas que serão tomadas pelos criadores do Tatus

Projeto Tatus - Esta não é a primeira das nossas ações, e não será a última com certeza. Mas sua urgência é também devido ao clima seco e quente. Temos outras etapas já planejadas para as chuvas através do plantio de árvores, tubérculos, conscientização sobre o manejo de caramujos que surgem com as águas e as demandas que forem surgindo, que muitas vezes são imprevisíveis. Além da conscientização ambiental que é uma constante do projeto.

