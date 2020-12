Mulheres com câncer ganham lápis de olhos para ajudar a levantar autoestima

Crédito: Divulgação

Um gesto simples, mas que marca positivamente a vida de mulheres que, guerreiras, lutam pela vida. Assim foi a ação solidária “Sorrindo com os Olhos”, realizada por consultoras de beleza independentes em parceria com suas clientes para a ONG Oncovita e que busca levantar a autoestima de mulheres acometidas pelo câncer.

O evento que fez parte das atividades do “Outubro Rosa” foi promovido pela consultora e diretora de vendas independente Mila de Paula, 36 anos, juntamente com consultoras do seu time em parceria com suas clientes. Cada uma comprou um lápis de olhos e doou para as atendidas pela ONG. Foram 100 lápis de olhos arrecadados para as 90 atendidas. As dez unidades excedentes foram sorteadas pela entidade. A entrega aconteceu no dia 28 de outubro na sede na sede da Oncovita, na rua Dona Alexandrina, no centro e obedeceu todos os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19.

UM ‘TALENTO’ NA AUTOESTIMA

Há quatro anos Mila de Paula participa das ações solidárias do Outubro Rosa promovidas pela Oncovita e ao São Carlos Agora relatou que nos três anos anteriores as doações eram de batons. “A gente sempre fez no mês de outubro, considerado de conscientização sobre esta grave doença. Porém, em 2020, devido a pandemia e a utilização obrigatória do uso de máscaras, este acessório ficaria encoberto. Então idealizamos doar lápis que vão marcar a beleza nas faces das atendidas pela Oncovita. Desta forma, vendi a ideia para minhas clientes e elas compraram os lápis que posteriormente foram doados”, disse a consultora.

A entrega foi informal na sede da entidade onde três atendidas foram convidadas para receber o presente representando as outras 90. “É um gesto de carinho e de amor. Mostrar para essas guerreiras que elas têm o direito de manter a beleza externa. Um pequeno gesto, mas que demonstra empatia por todas as envolvidas”, finalizou Mila.

