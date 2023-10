Mulheres brigam na frente da escola Álvaro Guião

Crédito: divulgação

Duas mulheres trocaram socos e tapas, na frente da Escola Álvaro Guião, no Centro, durante o horário de entrada e saída de alunos. Testemunhas registraram com celulares as cenas.

O SCA teve acesso a um dos vídeos que mostra as duas mulheres discutindo na calçada e em volta vários estudantes. De repente uma delas parte para a agressão e acerta um soco no rosto da outra. A mulher agredida reage, dando inicio a confusão que também teria envolvido alunos da escola. Segundo informações repassadas ao Whatsapp do SCA, o motivo da briga teria sido o fato das filhas das envolvidas terem se envolvido em uma briga ontem e hoje as mães teriam ido tirar satisfações.

Não foi possível saber se as mulheres ficaram feridas e se a Polícia Militar chegou a ser acionada.

