Após receber injeção, braço de idosa incha e ela aguarda na fila de espera por exame

Uma mulher de São Carlos apresentou problema no braço após tomar uma vacina. Hoje ela sofre com dores intensas no braço que inchou, mas é obrigada a ficar em uma fila de espera para um exame de imagem.

Preocupada e em desespero, a filha entrou em contato com o São Carlos Agora para relatar o fato e deu a sua versão dos fatos sofridos pela mãe. De acordo com a a mulher, a mãe teria se imunizado no dia 23 de fevereiro na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Azulville e ela teria sofrido reação no braço, que estaria duro e inchado.

Desde então, a paciente sofre com dores intensas e no dia 5 de março retornou na UBS e passou por uma consulta médica. Já na quarta-feira, 6, foi até a Vigilância Epidemiológica e um médico teria pedido uma ultrassonografia do braço de sua mãe.

Nesta quinta-feira, 7, a filha disse que teria ligado na Vigilância e a informação que recebeu era para nós atrás de uma ultrassonografia particular e marcar.

A filha acredita que a agulha da seringa pode ter a atingindo um nervo da mãe. “Porém, todos falam que não pegou. Mas hoje (sexta, 8) está fazendo 15 dias e nada se resolve. Um fica um jogando para o outro”, lamentou a filha. “Eles falaram que era pra minha mãe ficar na fila de espera; Só que ela não está aguentando de dor. O braço dela está inchado”, finalizou.

Nós entramos em contato com assessoria de imprensa da Prefeitura no período da manhã, mas até o momento não tivemos resposta.

