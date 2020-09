Mulher sai para ir ao mercado e não retorna para casa

Crédito: Divulgação

A família de Rafaela Marques Tibúrcio, 26 anos, está preocupada. Mãe de dois filhos, ela saiu de casa por volta das 18h desta quarta-feira, 23, para ir até um mercado e não retornou para a sua residência, no Jardim Santa Felícia.

Sara Marques Barboza, irmã de Rafaela, disse que ela não tem problemas de saúde e nunca ficou sem dar notícias por um longo período.

Ela informou ainda que sua irmã saiu de casa de calça jean e blusa branca e estava em um Gol bolinha vinho. “Estamos ligando no celular dela, mas está desligado”, disse Sara. Segundo ela, a Polícia Militar foi notificada, mas ainda não há nenhuma informação.

Quem souber do paradeiro de Rafaela, a família pede para contatar o 190 ou entrar em contato no celular da família, no fone (Whats) 16 98251-4118 (Sara Marques Barboza).

