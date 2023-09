Mulher reclama de demora para retirar remédio na farmácia da UBS Redenção

SIGA O SCA NO

Farmácia da Redenção lotada - Crédito: Whatsapp SCA

Usuários que precisam retirar remédios na farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Redenção precisam ter paciência.

Na manhã desta quinta-feira (28), Adriana, leitora do São Carlos Agora, entrou em contato com o portal para reclamar da demora do atendimento." Descaso é total", desabafou.

Ela disse em áudio enviado ao Whatsapp do site que há apenas duas pessoas atendendo, que a unidade está lotada. Ela pede providências.

O SCA apurou que há situações que após esperar por um longo tempo, quando chega a sua vez, o munícipe é informado que não há medicação disponível.

