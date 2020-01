Crédito: Divulgação

A avenida Integração, na região do cemitério Jardim da Paz, no bairro Cidade Aracy, ficou alagada durante a forte chuva que atingiu a cidade no final da tarde desta quinta-feira (3). Muitos carros que passaram pelo alagamento perderam suas placas.

Uma leitora encontrou várias delas e entrou em contato com o portal São Carlos Agora para tentar localizar os proprietários.

Ela se chama Cida e o telefone é (16) 99772-3693.

