Mulher pede ajudar para encontrar irmão desaparecido desde sábado (9)

A irmã de Luis Pereira de Souza, de 60 anos, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrá-lo. Segundo ela, Luis saiu de casa na rua Quatro, no Antenor Garcia, no último sábado (9) e não retornou e não deu notícias até o momento.

Ele é de Martinópolis/SP e está morando com ela há seis meses.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Luis Pereira de Souza deve ligar para os telefones 16-99795 0259 e 16-993779033. Ele vestia calça jeans, camisa longa xadrez.

