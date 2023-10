Mulher faz vídeo e diz que atendimento na farmácia da UBS da Redenção "é precário"

Crédito: reprodução

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Lauro Corsi, na Redenção, voltou a ser notícia negativa na tarde desta quinta-feira, 5, quando leitores entraram em contato para denunciar o descaso quanto ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicamentos.

Recentemente, no dia 28 de setembro, uma leitora fez a mesma reclamação. Relatou a demora e apenas duas servidoras atendiam as dezenas de pessoas que iam até a unidade da saúde.

Revoltada, outra leitora fez um novo vídeo de 1,15 minuto e não economizou críticas. Com frequência mostrava o número da senha no marcador eletrônico que apontava o numeral 730 e no exato momento em que um senhor retirava um bilhete com o número 768.

“Estou aqui desde cedo. A certeza é que tenho hora para chegar. Quando vou sair, só Deus sabe. Não podemos marcar nada durante o dia. E só vim para pegar remédio” afirmou, indignada. “E tem gente que passou por cirurgia esperando”, denunciou.

O salão de espera, no vídeo, mostrava dezenas de pessoas aguardando, com receitas na mão. “A saúde em São Carlos está uma b..., está precária. A gente vem pegar remédio e perde hora para entrar no trabalho. E isso não é só hoje. É todo dia”, finalizou.

