Mulher está no CROSS à espera de vaga de hemodiálise desde 4 de setembro

Equipamentos usados para hemodiálise - Crédito: Assessoria imprensa Santa Casa de São Carlos

A família de Dona Ivani Veroni de Souza, moradora de Descalvado, faz um apelo por uma vaga de hemodiálise em São Carlos. A paciente nasceu com apenas um rim e enfrenta sérios problemas renais, o que exige o início urgente do tratamento.

Segundo familiares, ela está internada há meses na Santa Casa de São Carlos, onde segue em acompanhamento médico. A preocupação é que, sem a vaga para o procedimento, Ivani não possa receber alta, pois o retorno sem garantia de atendimento colocaria sua vida em risco.

A paciente também enfrenta outras complicações de saúde — há seis anos sofreu um AVC que afetou sua visão. Diante da situação, a família se diz desesperada e pede apoio para agilizar o processo.

Em nota, a Santa Casa de São Carlos informou que Dona Ivani “já está inserida no sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)” e que, neste momento, é preciso aguardar a liberação da vaga. O hospital ainda destacou que a paciente está internada desde 31 de agosto de 2025, e que o pedido para a hemodiálise foi feito em 4 de setembro.

