Mulher de 45 anos falece em São Carlos após sentir fortes dores abdominais

Uma mulher de 45 anos morreu na tarde desta terça-feira (15) após apresentar piora repentina em seu quadro clínico enquanto estava internada na Santa Casa de São Carlos.

Segundo relato de um homem de 47 anos, que compareceu ao Plantão Policial para registrar o boletim de ocorrência, a vítima, sua ex-companheira, passou a sentir fortes dores abdominais no último sábado (13) e foi inicialmente levada à Santa Casa da cidade de Descalvado, onde residia. No domingo (14), ela foi transferida para o hospital em São Carlos.

De acordo com o declarante, a mulher apresentava sinais de melhora durante a internação. No entanto, na data de ontem, seu estado de saúde se agravou de forma súbita, evoluindo para óbito no início da tarde desta terça-feira.

O corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) da cidade de Américo Brasiliense. O caso foi registrado como morte natural e será encaminhado ao distrito policial da área dos fatos.

