Mulher de 39 anos morre na Santa Casa de São Carlos após complicações de saúde

UPA Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 39 anos morreu na manhã desta segunda-feira (14), na Santa Casa de São Carlos, após apresentar complicações decorrentes de um quadro severo de anemia. O caso foi registrado como morte natural.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima havia procurado atendimento na UPA do Cidade Aracy nos dias anteriores por sentir-se mal. Diante da gravidade do quadro, foi encaminhada à UTI da Santa Casa, onde permaneceu internada por três dias.

A morte foi constatada por um médico cardiologista às 10h36. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense descobrir a causa da morte.

