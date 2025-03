Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

A Polícia Civil registrou, na última segunda-feira (24), um boletim de ocorrência envolvendo o suposto desaparecimento de dois empresários do setor automotivo e possíveis prejuízos financeiros para clientes. O caso foi comunicado pela desempregada Priscila Carvalho dos Santos, de 32 anos, moradora de Ribeirão Bonito.

De acordo com o registro policial, Priscila participou de uma feira de automóveis promovida em janeiro deste ano pela concessionária que funcionava na avenida São Carlos, 867, durante um evento na cidade de Ribeirão Bonito. Na ocasião, ela realizou a troca de seu veículo Chevrolet Celta, placas DTT1D84, por um Ford Ka, placas QQY7H34.

Segundo o relato da vítima, a negociação foi feita diretamente com os dois irmãos, sócios da concessionária. Ficou acordado verbalmente que a garagem ficaria com o Celta e assumiria as parcelas restantes do financiamento do carro, enquanto Priscila ficaria com o Ford Ka. No entanto, nenhum contrato formal foi assinado para garantir a transação.

Após a troca, o Ford Ka apresentou problemas mecânicos e precisou ser encaminhado para uma oficina. A responsabilidade pelo conserto, de acordo com a garantia, era da empresa, mas os sócios passaram a evitar contato e não arcaram com os custos.

A situação se agravou quando Priscila descobriu que os irmãos haviam fechado as portas da concessionária e desaparecido, levando consigo os carros que estavam no pátio, sem qualquer aviso aos clientes ou funcionários. Além disso, mesmo sem autorização, o Celta que estava em nome da vítima foi revendido para um terceiro, ainda não identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O SCA tentou contato com a empresa, mas sem sucesso. O espaço segue aberto para manifestação.

