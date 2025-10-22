(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Cidade

Mudanças no trânsito do Cidade Jardim e Centenário começam nesta quarta-feira em São Carlos

Implantação de sentido único em diversas vias busca melhorar fluidez e segurança viária

22 Out 2025 - 19h10Por Jessica CR
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana inicia, a partir desta quarta-feira (22), uma série de mudanças no trânsito dos bairros Cidade Jardim e Centenário, em São Carlos. As intervenções incluem a implantação de sentido único de circulação em várias vias, com o objetivo de melhorar a fluidez, reduzir conflitos entre veículos e pedestres e aumentar a segurança no tráfego local.

Entre as alterações, está a Avenida das Gardênias, que passará a ter sentido único em direção à Avenida São Carlos, a partir da Praça Geraldo Eugênio Toledo Piza. Os motoristas que seguem da Avenida São Carlos para o Cidade Jardim deverão acessar a Rua Bernardino Fernandes Nunes.

Outras mudanças incluem:

Alameda das Primaveras: sentido único em direção à Alameda das Orquídeas;

Alameda dos Heliotrópios: sentido único em direção à Avenida Liberdade até a Alameda das Rosas, onde voltará a ter sentido duplo;

Alameda das Rosas: sentido único em direção à Alameda dos Crisântemos, retomando o duplo sentido após esse trecho;

Rua Luiz Vaz de Toledo Piza e continuação da Alameda das Orquídeas: sentido único em direção à Alameda dos Heliotrópios, tornando-se contramão após esse ponto;

Alameda das Azaleias: sentido único em direção à Avenida Trabalhador São-carlense;

Rua Dr. Viriato Fernandes Nunes: sentido único em direção ao Kartódromo, no trecho entre a Rua Oscar de Souza Geribello e a Avenida Francisco Pereira Lopes;

Rua Oscar de Souza Geribello: sentido único em direção à Rua Miguel Petroni;

Rua Virgílio Pozzi: sentido único em direção à Rua Franklin Brasiliense.

As mudanças fazem parte do plano de requalificação viária da região, elaborado a partir de estudos técnicos de tráfego que identificaram pontos de conflito e risco para pedestres.

Durante o período de adaptação, agentes de trânsito estarão nos principais pontos para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. A Secretaria recomenda atenção redobrada à nova sinalização e às equipes operacionais que estarão executando os serviços.

