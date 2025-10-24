(16) 99963-6036
Mudanças no trânsito do Cidade Jardim começam a valer nesta sexta (24)

24 Out 2025 - 07h02Por Da redação
A Prefeitura de São Carlos coloca em funcionamento, nesta sexta-feira (24), as alterações no trânsito do bairro Cidade Jardim. As intervenções incluem a implantação de sentido único de circulação em diversas vias, com o objetivo de melhorar a fluidez, reduzir conflitos entre veículos e pedestres e aumentar a segurança viária.

Agentes de trânsito estão no local desde as primeiras horas da manhã orientando motoristas e garantindo a adaptação gradual às novas regras. A sinalização especial também foi instalada para indicar os novos sentidos de direção.

Entre as principais mudanças está a Avenida das Gardênias, que passa a ter sentido único em direção à Avenida São Carlos, a partir da Praça Geraldo Eugênio Toledo Piza. Já os motoristas que seguem da Avenida São Carlos em direção ao Cidade Jardim deverão acessar a Rua Bernardino Fernandes Nunes.

As alterações integram o plano de reorganização viária desenvolvido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que pretende ampliar a segurança e otimizar o fluxo nas regiões residenciais da cidade.

Alameda das Primaveras: sentido único em direção à Alameda das Orquídeas;

Alameda dos Heliotrópios: sentido único em direção à Avenida Liberdade até a Alameda das Rosas, onde voltará a ter sentido duplo;

Alameda das Rosas: sentido único em direção à Alameda dos Crisântemos, retomando o duplo sentido após esse trecho;

Rua Luiz Vaz de Toledo Piza e continuação da Alameda das Orquídeas: sentido único em direção à Alameda dos Heliotrópios, tornando-se contramão após esse ponto;

Alameda das Azaleias: sentido único em direção à Avenida Trabalhador São-carlense;

Rua Dr. Viriato Fernandes Nunes: sentido único em direção ao Kartódromo, no trecho entre a Rua Oscar de Souza Geribello e a Avenida Francisco Pereira Lopes;

Rua Oscar de Souza Geribello: sentido único em direção à Rua Miguel Petroni;

Rua Virgílio Pozzi: sentido único em direção à Rua Franklin Brasiliense.

As mudanças fazem parte do plano de requalificação viária da região, elaborado a partir de estudos técnicos de tráfego que identificaram pontos de conflito e risco para pedestres.

Durante o período de adaptação, agentes de trânsito estarão nos principais pontos para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. A Secretaria recomenda atenção redobrada à nova sinalização e às equipes opera

