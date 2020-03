MRV realiza grande feirão em São Carlos

Serão 75 cidades participantes, em 20 estados brasileiros, e mais de 40 mil apartamentos ofertados. É assim que a MRV prepara, para este próximo sábado (14/3), seu primeiro grande feirão de 2020, com o intuito de facilitar a conquista da casa própria pelos brasileiros. Além de entrada em até 48 vezes, a construtora oferece crédito aprovado na hora, subsídios de até R$ 21.000, documentação grátis (ITBI e registro).

Para Rodrigo Resende, diretor de marketing e novos negócios da MRV, esta é uma grande oportunidade para aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. “Com os juros em um patamar nunca visto no país. A grande concorrência entre os bancos em oferecer as melhores condições de financiamento aos clientes torna o momento oportuno para a compra de um imóvel. No Feirão da MRV os brasileiros poderão unir essas facilidades com as condições especiais que a empresa oferecerá”, fala o executivo.

Repetindo a parceria que deu certo em outras edições, a MRV, junto à Uber, disponibilizará aos clientes motoristas para levá-los até o plantão de vendas. Para saber mais e se cadastrar para o Feirão, acesse mrv.com.br ou envie 'FEIRÃO' para o WhatsApp MRV (31) 9900-9000.

Feirão São Carlos

Durante o evento em São Carlos, 434 unidades habitacionais estarão disponíveis para compra entre apartamentos lançamentos, em construção e prontos para morar nos condomínios Monte Amazonas (lançamento), Monte Stella (pronto), Monte D’oro (pronto), Monte Berlim (em construção) e Monte Athos (pronto).

O grande destaque é o lançamento do empreendimento Monte Amazonas, localizado no Jardim Hikare, próximo ao Kartódromo. Conta com lazer equipado, churrasqueira, pomar, bicicletário, energia fotovoltaica, cercado de muita área verde, além de apartamentos com sacada e elevador.

Feirão MRV

Dia: 14 de março de 2020

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Loja MRV - AV: Miguel Petroni 3500 – São Carlos/SP

