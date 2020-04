MRV disponibiliza todo seu estoque de apartamentos prontos para morar em São Carlos com grandes descontos

Mais do que nunca, o lar se tornou sinônimo de segurança. Assim, a MRV, uma plataforma de soluções habitacionais, entende que faz parte do seu propósito oferecer oportunidades para a aquisição de uma nova moradia para famílias de todo o país. Para facilitar o acesso ao sonho da casa própria de forma imediata em um momento único na rotina dos brasileiros, a companhia está oferecendo condições especiais para aquisição de apartamentos prontos e semiprontos em todo o Brasil.

Entre os dias 3 a 12 de abril, a MRV disponibilizará seu estoque de forma inédita, completamente online. Durante o período, imóveis prontos e semiprontos da construtora estarão disponíveis em um feirão digital para que os clientes possam mudar para a casa própria o mais rápido possível.

Para preservar a segurança das pessoas evitando deslocamentos e aglomerações e proporcionar maior agilidade no processo de aquisição, tudo pode ser feito de forma remota, desde a escolha do imóvel até a assinatura eletrônica do contrato.

A MRV possui uma plataforma digital de vendas, que possibilita ao cliente realizar a jornada de compra de um apartamento sem sair de casa. A ferramenta, que foi lançada em janeiro, foi aprimorada durante o período de isolamento social para que clientes de todo o Brasil possam comprar apartamentos remotamente de forma segura.

Descontos especiais serão aplicados em unidades habitacionais de todo o Brasil. Em São Carlos, além dos benefícios já oferecidos pela construtora na cidade, os clientes terão bônus extras de até 10 mil reais em diversas unidades prontas e semiprontas para morar nos empreendimentos Parque Monte D’Oro, Parque Monte Athos, Parque Monte Stella.

A dinâmica do feirão será através do chat disponível no site www.mrv.com.br. O cliente receberá o atendimento de um corretor que irá direciona-lo para a plataforma digital da MRV. O atendimento para as unidades disponíveis no feirão também poderá ser feito através do Whatsapp (31) 9900-9000.

O diretor comercial da MRV, Breno Mendes Vilela, explica que o feirão de apartamentos prontos é uma oportunidade para quem tem o sonho de investir na casa própria. “Todos nós estamos vivendo um momento delicado de reclusão, de se proteger dentro de casa e muitos brasileiros ainda não conquistaram o imóvel próprio. Nós queremos facilitar ainda mais para que as pessoas possam realizar esse sonho”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também