MRV busca fornecedores para serviços em São Carlos

A MRV, maior plataforma habitacional da América Latina, está buscando no mercado novos parceiros para atuarem em suas obras da cidade e região. Cerca de 84% de todos os fornecedores da MRV são considerados locais, gerando renda e emprego nas cidades de atuação.

Prestadores de serviços de engenharia podem entrar em contato com a construtora e apresentar suas empresas. A demanda da MRV consiste em serviços nas categorias de assentamento cerâmico, pintura, instalações elétricas, instalações hidráulicas e montagem de formas para paredes de concreto. Para falar com a MRV, basta enviar um e-mail para tayane.malaquias@mrv.com.br e nascimento.luciano@mrv.com.br. No assunto da mensagem, inclua “Novos parceiros MRV“ e a categoria de serviços da empresa.

