Movimento Negro e seu Papel na Visibilidade de Demandas Sociais no Contexto da Pandemia é tema de live

O Conselho da Comunidade Negra de São Carlos, em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, por meio do Departamento de Direitos Humanos, realiza nesta sexta-feira, 27, das 15h30 às 17h, uma transmissão ao vivo pela internet (live) dentro do programa “Diálogos Online Mês da Consciência Negra” uma para discussão com o tema “Movimento negro e seu papel na visibilidade de demandas sociais no contexto da pandemia da Covid-19”.

A mediação será da professora Carmelita Maria da Silva com a participação do professor doutor Dagoberto José Fonseca da Unesp de Araraquara, do assistente social Benedito Elson da Silva e de Valetim Donizete de Camargo do Projeto PROARA.

Para participar da transmissão da live basta clicar no link http://meet.google.com/qre-pntz-abd.

