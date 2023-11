Movimento é intenso nos cemitérios públicos de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

O movimento nos três cemitérios públicos de São Carlos é intenso na manhã desta quinta-feira (2), Dia de Finados. Os cemitérios ficarão abertos das 6h às 18h. Neste dia os portões do Cemitério Nossa Senhora do Carmo estarão abertos, além do portão do Velório, estarão abertos os da avenida São Carlos, da avenida Santos Dumont, da rotatória da rua Santos Dumont, e da rua Abrão Simão. Nos demais dias, apenas o portão do Velório permanece aberto.

Como os cemitérios também são locais ideais para proliferação e dispersão do Aedes aegypti, é importante que os munícipes recolham o lixo e deposite nos latões instalados em vários setores e evite que a água parada nos vasos fixados sobre os túmulos, possam se transformar em criadouros da Dengue.

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo possui 25.000 sepulturas, o Cemitério Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Prado, possui 2.000 sepulturas e o Cemitério de Santa Eudóxia, 1.000 sepulturas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também