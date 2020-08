Motos respondem por metade das mortes no trânsito em São Carlos

Movimentação no local onde motociclista perdeu a vida no último sábado - Crédito: Luciano Lopes/Arquivo

Os dados do programa Respeito à Vida, do Governo de São Paulo, que são publicados com base nos dados do Infosiga SP, mostram que de janeiro a julho deste ano, São Carlos registrou 10 acidentes fatais, entre atropelamentos, acidentes com veículos, bicicletas e motocicletas. Os números levam em consideração os casos em vias e rodovias. Dos 10 casos, cinco envolveram motocicletas. O número de óbitos, porém, é 28,5% menor que o mesmo período do ano passado, quando 14 pessoas perderam a vida em acidentes.

No último sábado (22), um motociclista de 39 anos morreu, na região do shopping, após colidir o veículo em uma árvore. Este acidente está fora das estatísticas divulgadas pelo governo, que ainda não contabilizou agosto.

Acidentes fatais com bicicletas e atropelamentos foram quatro casos, dois em cada modalidade. Completa a estatística, um acidente fatal com veículo

Julho

No mês de julho, no Estado de São Paulo, foram 402 óbitos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, foram 482 ocorrências, uma queda de quase 17%.

No ano, a redução é de 11,4% nas fatalidades (2.726 contra 3.078 nos primeiros sete meses de 2019). O governo de São Paulo atribui a queda no Estado à queda na mobilidade urbana.

“Apesar das reduções, estamos cientes de que permanece o desafio de tornar nossas ruas e estradas mais humanas e seguras”, disse, via assessoria de imprensa, o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascelani Neto.

De acordo com os dados do Infosiga SP, no Estado, em julho, as motocicletas provocaram 139 óbitos, mesmo número do ano passado. Neste mês de comparação, por exemplo, São Carlos não registrou óbitos envolvendo motocicletas.

As mortes contabilizadas em São Carlos com motocicletas aconteceram em fevereiro (2), março (1), abril (1) e junho (1).

