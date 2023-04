Motos passam a pagar pedágio na rodovia Washington Luís (SP-310) a partir do dia 1º de maio

Praça de Pedágio - Crédito: divulgação

A EcoNoroeste, nova concessionária que vai administrar a rodovia Washington Luís (SP 310), Brigadeiro Faria Lima (SP 326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP 333) nas regiões de São Carlos, Araraquara, Barretos e São José do Rio Preto, inicia as operações na próxima segunda-feira (1º).

Uma das mudanças estabelecidas no novo contrato de concessão é a cobrança de pedágio para motocicletas. O valor da tarifa para motos é 50% menor que a de carros de passeio e o pagamento o pedágio pode ser feito também com cartões por aproximação, no débito ou crédito.

De acordo com a concessionária, a arrecadação custeia investimentos e manutenções nas rodovias, bem como mantém a qualidade dos serviços prestados aos usuários quando precisam acionar as equipes de apoio. Dados oficiais mostram que, no primeiro trimestre de 2023, foram realizados 670 atendimentos a motociclistas no trecho que compõe a concessão. “Assim como os demais usuários, os motociclistas contam com toda a infraestrutura de monitoramento e suporte disponível nas rodovias para socorro mecânico, atendimento médico, entre outros”, explica o gerente de atendimento ao usuário da EcoNoroeste, Luiz Roberto Tavares.

