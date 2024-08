Motoristas que pagarem a Zona Azul via Google Pay terão 50% de desconto em São Carlos

Crédito: Foto; Arquivo SCA

Usuários do serviço de estacionamento rotativo, popularmente conhecido como Zona Azul, em São Carlos e em Araraquara, podem obter desconto de 50% no valor da tarifa cobrada, até o dia 21 de agosto.

A Estapar e a Google estenderam a promoção, iniciada em maio, e ampliaram o benefício oferecido os motoristas que fazem o pagamento do serviço via Google Pay por meio do aplicativo Zul+, plataforma digital da Estapar. A partir desta semana, quando se inicia o último mês da ação, quem utilizar a Zona Azul e realizar o pagamento pelo Google Pay terá desconto de 50%. Vale destacar que até então o valor da promoção era de 20%.

“Seja no débito ou no crédito, quem utilizar o serviço durante este período, através do Google Pay no app Zul+, pagará a metade do valor da tarifa”, resume Marcella Mosquini, Head de Marketing da Estapar, acrescentando que a iniciativa é resultado de uma parceria inédita entre a Google e a Estapar.

O objetivo, segundo ela, é estimular o uso dos meios digitais que hoje estão disponíveis aos usuários da Zona Azul. “Hoje em dia, a tecnologia empregada em nossas operações permite ao motorista fazer a ativação, o acompanhamento do tempo de uso, assim como o pagamento do estacionamento rotativo, apenas com o celular. É justamente isso que queremos reforçar através desta parceria com o Google, que nos coloca na vanguarda da oferta de ações disruptivas”.



Critérios

Durante o período promocional, o cliente poderá acumular até R$ 11,40 de benefício recebido. Caso o tempo de permanência ultrapasse essa soma, o usuário não terá o abatimento ofertado. Outra condição essencial para obter o benefício é a ativação da Zona Azul por meio do aplicativo Zul+, com o pagamento via Google Pay (presente apenas em celulares Android).

Para tanto, basta fazer o download do Zul+ e da Carteira do Google. Ambos estão disponíveis nas lojas virtuais de aplicativos presentes nos celulares com sistema Android. Feito isso, na hora de colocar créditos para uso do serviço de Zona Azul, é só escolher o Google Pay como forma de pagamento. Dessa forma, o desconto estará garantido, desde que o valor não ultrapasse os R$ 11,40.



