quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Cidade

Motoristas denunciam buraco perigoso na Estrada Manoel Nunes

04 Mar 2026 - 12h56Por Jessica Carvalho R
Um buraco de grandes proporções tem causado preocupação e colocado em risco motoristas que utilizam a Estrada Municipal Manoel Nunes, via que liga o bairro Botafogo aos bairros Eduardo Abdenur, Ipê Mirim e Zavaglia

De acordo com relatos de usuários, o problema persiste há mais de um mês sem que tenha sido realizada manutenção no local. A situação é considerada perigosa, principalmente porque motoristas que trafegam no sentido de subida precisam, muitas vezes, invadir a pista contrária para desviar do buraco, aumentando o risco de colisões e acidentes.

Moradores e condutores que passam diariamente pela estrada afirmam que a via é bastante utilizada e que o dano no asfalto compromete a segurança de todos, inclusive motociclistas e ciclistas.

 

