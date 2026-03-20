Motoristas de vans protestam contra alta do preÃ§o do diesel

O presidente da Cooperativa, Emerson Vergara: "o governador TarcÃ­sio precisa fazer a parte dele isentando os combustÃ­veis do ICMS e o PROCON precisa fiscalizar os postos com rigor" - CrÃ©dito: SCA

Um grupo de aproximadamente 50 motoristas de vans participou, na manhã desta sexta-feira, 20 de março, na Praça Itália, de um protesto pacífico contra a alta de preços do óleo diesel provocada pelos conflitos no Oriente Médio.

Os profissionais, que atuam no transporte de estudantes desde a pré-escola até universitários, estão reivindicando ao governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a isenção de ICMS nos combustíveis e uma fiscalização mais rigorosa do PROCON contra postos de combustíveis que estariam aproveitando a guerra para a prática de preços abusivos e lucros altíssimos. O vereador Moisés Lazarine (PL) participou do evento em apoio aos motoristas.

O presidente da COOPERVANS (Cooperativa de Vans de São Carlos), Emerson Vergara, afirma que a intenção é buscar uma solução para reduzir os custos, para a categoria não ter que repassar esse aumento aos clientes, que são os pais dos alunos. “Estamos fazendo de tudo para não repassar cerca de 30% de aumento dos custos que estamos enfrentando. O governo federal zerou os impostos federais, e agora é hora de o governador fazer o mesmo com o ICMS, fazendo a parte dele. O aumento dos combustíveis nos postos está complicado, pois houve aumento, sim, mas não na proporção do que temos em São Carlos”, destaca Vergara.

Outra alternativa, segundo ele, seria a cooperativa firmar uma parceria com um ou alguns postos de combustíveis para a compra do diesel com preços menores para os cooperados das vans.

A cooperativa inclui 130 motoristas de vans que, diariamente, realizam o transporte de aproximadamente 6.000 estudantes. Um motorista que, até fevereiro, gastava R$ 500 para abastecer sua van e fazer o transporte durante a semana, agora está gastando R$ 800, ou seja, o aumento foi de 80%.

Após a manifestação na Praça Itália, o grupo fez uma carreata pela Avenida São Carlos até a Câmara Municipal, onde o grupo se dispersou.

Leia TambÃ©m