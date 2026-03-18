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quarta, 18 de março de 2026
Polêmica

Motoristas de vans escolares preparam protesto contra alta do diesel em São Carlos

18 Mar 2026 - 11h30Por Da redação
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Van escolar - Crédito: divulgaçãoVan escolar - Crédito: divulgação

Motoristas de vans de transporte escolar em São Carlos estão organizando um protesto para esta sexta-feira (20), às 8h30, na Praça Itália. A mobilização é motivada pelo aumento no preço do óleo diesel, que já ultrapassa os R$ 7,00 no município, impactando diretamente os custos da categoria.

Segundo os organizadores, o objetivo é chamar a atenção das autoridades e da população para o impacto do combustível no transporte escolar e em outros serviços que dependem do diesel. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um dos motoristas afirma que o aumento no custo já elevou em cerca de R$ 800 os gastos mensais com abastecimento, tornando a atividade cada vez mais difícil de sustentar.

O grupo também destaca que o protesto será pacífico e busca apoio não apenas entre os profissionais do setor, mas também da população em geral. Além de reivindicar medidas em relação ao preço do diesel, os motoristas discutem a possibilidade de reajuste nas mensalidades do transporte escolar, alegando que não é justo que o aumento seja absorvido apenas pelos prestadores de serviço.

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