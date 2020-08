Motoristas de vans escolares relatam dificuldades em ofício encaminhado à Prefeitura Municipal

Crédito: Arquivo/SCA

O presidente da COOPERVANSC (Cooperativa de Transporte de Passageiros dos Proprietários de Micro-ônibus, Vans e Similares de São Carlos e Região, Emerson Vergara, encaminhou um oficio para o presidente do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, Mateus de Aquino, retratando as dificuldades que a categoria enfrentaneste momento de pandemia.

Os profissionais que realizavam o transporte de alunos tiveram as atividades paralisadas em 20 de março depois que o governo do estado de São Paulo suspendeu as aulas.

"Os pais e responsáveis pelos alunos que transportamos em nossa cidade, não estão mais pagando as mensalidades e estão cancelando os contratos com o transporte escolar. O mesmo acontece com os alunos que estudam nas faculdades. Estamos em situação de vulnerabilidade financeira", diz um trecho do documento redigido por Vergara.

O presidente relata que um dos associados que trabalha com transporte escolar há 17 anos teve sua van apreendida recentemente por falta de pagamento.

Recentemente a Prefeitura Municipal anunciou que as aulas presenciais na rede municipal só devem retornar no próximo ano.

O presidente do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, Mateus de Aquino informou que uma reunião com os representantes da COOPERVANSC foi agendada para a próxima sexta-feira (28).

"Jamais passou por nossas mentes qualquer situação desta, por isso estamos pedindo encarecidamente ajuda à prefeitura e a Câmara de vereadores de São Carlos", encerrou Emerson Vergara.

No texto ele elencou os seguintes pedidos:

Auxílio financeiro mensal até o final da pandemia

Cestas básicas de alimentos até o final da pandemia

Que a Prefeitura contrate o transporte escolar para estar realizando qualquer

prestação de serviços

Rever a lei municipal que rege o transporte escolar no artigo 19 da lei municipal

19.105/2019 para extinguir o ano de uso dos nossos veículos

Isentar o transporte escolar de impostos e taxas municipais

Permitir que "os tios e tias" das vans escolares possam estar realizando qualquer

outra atividade renumerada, ou qualquer outro tipo de comércio em locais públicos

Solicitar ao PROCON de São Carlos, para intervir junto aos bancos e financeiras

Suspensão dos pagamentos dos veículos financiados

