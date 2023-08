Motoristas de aplicativos denunciam atividade clandestina de vans escolares em São Carlos

Crédito: reprodução

Motoristas de aplicativos de transporte entraram em contato com São Carlos Agora para relatar uma preocupante tendência de motoristas de vans escolares operando de forma clandestina no transporte de passageiros na cidade. De acordo com os denunciantes, essa atividade ilegal estaria ocorrendo principalmente nos finais de semana, durante a saída de festas e eventos universitários, fora do horário permitido por lei.

Um motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, revelou que até mesmo um ônibus clandestino estaria sendo utilizado nessas situações. Ele destacou que essa prática clandestina está impactando negativamente o volume de corridas que eles, motoristas de aplicativos legais, recebem. Diante disso, eles estão pedindo uma ação mais enérgica por parte da Prefeitura Municipal para coibir essa atividade ilegal.

O portal São Carlos Agora buscou informações junto à assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal sobre o assunto. Em resposta, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito confirmou que o transporte de vans escolares em eventos não é permitido e que a fiscalização é realizada sempre que possível.

A nota oficial emitida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito diz o seguinte: "A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa que não é permitido o transporte por vans escolares em portas de festas e sempre que possível é feita a fiscalização. Porém, devido ao horário em que geralmente ocorrem as festas, após meia-noite, não há efetivo suficiente de agentes de trânsito para realizar a fiscalização. O turno da noite, que se estende até às 00:40h, conta apenas com dois agentes de trânsito responsáveis pelo atendimento de ocorrências, além da fiscalização diária de infrações de trânsito."

