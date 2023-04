Motoristas bronqueados com buracos em vias de São Carlos

SIGA O SCA NO

Buracos são motivos de reclamações de moradores - Crédito: Divulgação

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato na tarde desta quarta-feira, 26, para reivindicar melhorias em vias públicas da cidade. Segundo eles, os locais em questão estariam sem manutenção e em estado de abandono.

Um dos locais pontuados pelos leitores seria a Avenida José Pereira Lopes, sentido canil municipal. Há no local uma cratera na via expressa e um motociclista teria danificado uma das rodas do seu veículo ao passar sobre o buraco na noite desta terça-feira, 25.

Nas ruas Geminiano Costa e na rua General Osório, ambas no Jardim Brasil, leitores informaram também que há grandes buracos e eles se formaram desde as fortes chuvas que desabaram em dezembro na cidade.

Até a presente data, em ambas reclamações, apesar dos pedidos, as reivindicações não teriam sido atendidas.

