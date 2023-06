Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Um buraco -ou melhor, uma cratera- tem causado prejuízo para motoristas que transitam pela avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a rua José Luís Olaio.

O leitor Marcelo Alexandre Donofrio entrou em contato com a redação do São Carlos Agora reclamando que teve a roda do veículo danificada ao passar sobre o buraco e pede providências por parte do poder público municipal.

