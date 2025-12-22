(16) 99963-6036
Motorista é encontrado inconsciente dentro de veículo no Santa Angelina

22 Dez 2025 - 09h26Por Da redação
Motorista é encontrado inconsciente dentro de veículo no Santa Angelina - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (22), uma ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na Rua Américo Botelho, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

A equipe da motolância foi a primeira a chegar ao local, onde encontrou um veículo atravessado na via após o condutor perder o controle da direção e subir sobre a sarjeta. O carro quase colidiu contra uma árvore.

O motorista foi encontrado inconsciente dentro do veículo. Diante da gravidade da situação, foi solicitado apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA). Com a chegada da equipe médica, o condutor — que ainda não teve a identidade divulgada — foi entubado ainda no local.

Após os procedimentos de emergência, a vítima foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico especializado.

