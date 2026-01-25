(16) 99963-6036
domingo, 25 de janeiro de 2026
Cidade

Motoclube promove café da manhã em homenagem às enfermeiras da UPA Santa Felícia

25 Jan 2026 - 16h07Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motoclube promove café da manhã em homenagem às enfermeiras da UPA Santa Felícia -

Na manhã deste domingo, integrantes do Motoclube feminino Lokas MC realizaram uma ação especial na UPA Santa Felícia, em reconhecimento ao trabalho das enfermeiras da unidade. O grupo promoveu um café da manhã como forma de carinho, gratidão e valorização aos profissionais da saúde.

Além da confraternização, a iniciativa também teve como objetivo conscientizar sobre o Janeiro Branco, campanha dedicada à promoção da saúde mental e emocional. Durante a visita, os membros do motoclube conversaram com as enfermeiras sobre a importância do cuidado com a mente, reforçando a mensagem de que “quem cuida também merece ser cuidado”.

Leia Também

Manifestantes participam de ato "Acorda Brasil" na Praça Itália, em São Carlos
Cidade10h49 - 25 Jan 2026

Manifestantes participam de ato "Acorda Brasil" na Praça Itália, em São Carlos

Praça Itália recebe manifestação "Acorda Brasil" neste domingo
Cidade08h09 - 25 Jan 2026

Praça Itália recebe manifestação "Acorda Brasil" neste domingo

Bia Souza e Alana Maldonado participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos
Medalhistas de ouro 18h57 - 24 Jan 2026

Bia Souza e Alana Maldonado participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos

Falha em poço pode afetar abastecimento em bairros de São Carlos neste sábado
Cidade17h32 - 24 Jan 2026

Falha em poço pode afetar abastecimento em bairros de São Carlos neste sábado

Prefeitura abre novas turmas de qualificação profissional na Casa do Trabalhador
Oportunidade 06h42 - 24 Jan 2026

Prefeitura abre novas turmas de qualificação profissional na Casa do Trabalhador

Últimas Notícias