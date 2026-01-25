Motoclube promove café da manhã em homenagem às enfermeiras da UPA Santa Felícia

Na manhã deste domingo, integrantes do Motoclube feminino Lokas MC realizaram uma ação especial na UPA Santa Felícia, em reconhecimento ao trabalho das enfermeiras da unidade. O grupo promoveu um café da manhã como forma de carinho, gratidão e valorização aos profissionais da saúde.

Além da confraternização, a iniciativa também teve como objetivo conscientizar sobre o Janeiro Branco, campanha dedicada à promoção da saúde mental e emocional. Durante a visita, os membros do motoclube conversaram com as enfermeiras sobre a importância do cuidado com a mente, reforçando a mensagem de que “quem cuida também merece ser cuidado”.

Leia Também