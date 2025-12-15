Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos

O motoclube feminino Lokas MC, de São Carlos, promoveu no último domingo uma importante ação de conscientização dentro da campanha Dezembro Vermelho, voltada à prevenção do HIV/Aids, além de alertas sobre o câncer de pele. A atividade foi realizada em frente ao Mercado Municipal, local de grande circulação de pessoas, com o objetivo de ampliar o alcance das informações.

A iniciativa reuniu integrantes do motoclube, que se mobilizaram para levar orientação, cuidado e informação à população. Durante a ação, foram distribuídos preservativos e materiais informativos com orientações sobre formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e cuidados básicos com a saúde.

Além disso, houve a entrega de kits de autoteste/exames, reforçando a necessidade da testagem regular e do acompanhamento médico. O grupo destacou que a detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas diagnosticadas.

A ação também chamou atenção para a prevenção do câncer de pele, com orientações sobre o uso de protetor solar, a observação de sinais suspeitos na pele e a busca por avaliação médica sempre que necessário.

Leia Também