Motociclistas usam pedaços de pedras e tocos de madeira em estacionamento no centro

26 Out 2023 - 15h16

26 Out 2023 - 15h16 Por Marcos Escrivani

Jeitinho brasileiro: pedaço de madeira para sustentar o pezinho da moto - Crédito: Maycon Maximino

Bem no ‘coração’ da cidade, na rua Jesuíno de Arruda, quase esquina com a Avenida São Carlos, um estacionamento para motos tem gerado reclamação de motociclistas que usam o local para deixar seus veículos.

O local para estacionar as motos foi uma determinação da Secretaria de Transporte e Trânsito e tem desagradado os motociclistas. O motivo é que, uma saliência no piso asfáltico impede que as motos sejam estacionadas corretamente, sem o perigo de cair.

Para que isso não aconteça, são colocados nos pezinhos das motos tocos de madeira ou até pedras, em uma improvisação perigosa e que causa incômodo. Vários motociclistas entraram em contato com o site e reclamaram, solicitando providências.

