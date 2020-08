Motociclistas criam movimento contra faixas de pedestres

Crédito: Arquivo/SCA

A combinação de tinta escorregadia, faixa de pedestres e chuva não deu muito certo em São Carlos. Pelo menos na opinião de alguns pedestres e motos. Carros, pedestres e principalmente motociclistas sofrem com a falta de segurança no momento de travessia de ruas e avenidas na cidade.

Diante disso, os motociclistas Giovany Marques e Valdeir Morgado entraram em contato com o São Carlos Agora e disseram que viabilizaram uma petição online para que a Prefeitura Municipal busque resolver esse problema em São Carlos. Segundo os propositores, e até o presente momento a petição conta com mais de 600 assinaturas. “Pedimos o apoio para que esta causa se fortaleça e aumente”, disseram. Para tanto, basta acessar o link: https://www.change.org/p/prefeitura-de-são-carlos-sp-faixas-de-pedestres-estão-causando-vítimas-em-dias-de-chuva-em-são-carlos-sp e assinar.

Giovany ressaltou ao SCA que no ano passado uma CPI teria apontado que a Prefeitura Municipal usou dinheiro pintando as faixas de azul, o que vai contra uma recomendação do Ministério Público e, após isso, houve a cobertura com tinta preta. "Esta atitude prejudica o motorista que ao tentar se desvencilhar da parte branca, escorrega da mesma forma. Independente se é azul, preta ou branca, o maior problema é a textura escorregadia que fez e vem fazendo novas vítimas. Já temos reportagens e relatos de diversos motociclistas que escorregaram por conta da pintura. Alguns com danos materiais e outros com lesões e fraturas", afirmou Giovany.

“Trabalho no delivery, sou autônomo e fui realizar uma entrega na casa de um cliente e quando cheguei na rua Virgílio Pozzi com a rua Viriato Fernandes Nunes, escorreguei com a minha moto em um sinal de pare que estava pintado no chão. Cai e trinquei a patela do joelho e vou ficar 45 dias parado. Sem ter como pagar as contas”, afirmou o motociclista David Boemia Vieira.

Os motociclistas informaram que o movimento é para pedir providências junto a Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura Municipal de São Carlos para que tudo seja sanado. “As atuais faixas de pedestres mais atrapalham, do que ajudam”, ponderaram.

