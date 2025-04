Motociclista vítima de acidente será sepultado nesta segunda-feira em São Carlos

Compartilhar no facebook

Será sepultado na tarde desta segunda-feira (14) o corpo de Angel Paulo Abrão, de 52 anos, que faleceu em um acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (13), no cruzamento das ruas 28 de Setembro e Rui Barbosa, em frente ao Tiro de Guerra, em São Carlos.

Muito querido por amigos e familiares, Angel era solteiro e deixa sua filha, Raissa.

O velório acontece no Santa Cruz Cerimoniais, das 14h às 15h30. Em seguida, o corpo será levado em cortejo para o sepultamento, marcado para as 16h, no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

