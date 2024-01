Motociclista passa sobre buraco cheio d'água e sofre queda no Bicão; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

Uma motociclista sofreu uma queda ao passar sobre um buraco no asfalto, na rua Cicero Soares Ribeiro, no Jardim Bicão, na manhã desta terça-feira (23).

Uma câmera de segurança instalada em um imóvel flagrou o acidente bem em frente. Eram exatamente 10h29. O buraco estava cheio de água por causa da chuva e a motociclista, em baixa velocidade, não percebeu, passou sobre o buraco, sofrendo a queda em seguida.

A primeira impressão era que a vítima teria desmaiado, contudo, se levantou lentamente. Um motorista de ônibus da empresa Sou São Carlos que vinha logo atrás parou para auxiliar a moça e retirou sua moto da rua.

O leitor que enviou o vídeo à redação do SCA mostrou indignação, ao salientar que a Prefeitura Municipal tinha conhecimento desde o ano passado do problema em questão. “Em dezembro de 2023 solicitei tapar este buraco e tenho o protocolo (n° 37.361). Até hoje não vieram fazer o serviço, alegam que está na programação, porém sem data definida para conserto. Hoje (terça) uma motociclista sofreu acidente caindo no buraco.

