terça, 03 de fevereiro de 2026
Motoboys protestam na Câmara de São Carlos contra lei que regulamenta a profissão

03 Fev 2026 - 15h55
Crédito: SCA

Motoboys de São Carlos acompanharam a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta terça-feira (3) em protesto contra a lei municipal que regulamenta a atividade no município. A categoria pede o cancelamento da legislação, alegando que as exigências impostas dificultam o exercício da profissão e comprometem a renda de dezenas de trabalhadores.

Entre os principais pontos criticados está a proibição de jovens entre 18 e 20 anos atuarem como motoboys. Segundo os profissionais, a medida impede a entrada de novos trabalhadores no setor, afetando principalmente jovens que veem na atividade uma oportunidade de primeiro emprego.

Outro item considerado prejudicial é a obrigatoriedade de vistoria das motocicletas a cada seis meses, apontada como onerosa e excessivamente burocrática. A legislação também proíbe a atuação de motoboys que residem em cidades vizinhas, como Ibaté e Itirapina, o que, de acordo com os trabalhadores, não condiz com a realidade regional e limita o direito ao trabalho.

A lei ainda impede o exercício da atividade por profissionais que utilizam motocicletas alugadas, além de exigir o uso de placas vermelhas e a realização obrigatória de cursos. Para a categoria, essas exigências elevam os custos e dificultam a permanência na profissão.

Durante a mobilização, os motoboys reforçaram que não são contrários à regulamentação da atividade, mas defendem mudanças que tornem a lei mais justa e compatível com a realidade do setor. A categoria afirmou que seguirá mobilizada e pretende manter o diálogo com o poder público para a revisão ou eventual revogação da legislação.

Últimas Notícias