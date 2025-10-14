(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Cidade

Motoboys do "Centro Leste 016" realizam festa solidária para crianças neste domingo em São Carlos

14 Out 2025 - 07h03Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pitstop motoboys - Crédito: Lourival Izaque Pitstop motoboys - Crédito: Lourival Izaque

A equipe de motoboys Centro Leste 016, de São Carlos, realizará no próximo domingo (19) uma grande festa para as crianças da cidade. O evento acontece a partir das 9h, no Pit Stop dos Motoristas de Aplicativos, localizado na Avenida Trabalhador São-carlense.

A ação tem como objetivo proporcionar um dia de alegria e descontração para as crianças e suas famílias, celebrando o mês das crianças com solidariedade e união.

O evento conta com o apoio do São Carlos Agora, do MotoClube Esquadrão Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular – Vila São José e do fotógrafo Lourival Izaque, que fará a cobertura fotográfica da celebração.

Durante a manhã e o início da tarde, os pequenos poderão aproveitar diversas atrações. O destaque será a apresentação da Estação do Circo, que promete encantar o público com palhaços, brincadeiras e muita animação.

Além disso, as crianças e seus pais poderão passear de trenzinho pelas ruas de São Carlos, em um momento de diversão e integração. No local também haverá brinquedos infláveis, como pula-pula, piscina de bolinhas e tobogã, além de pipoca, algodão-doce e comidas variadas para toda a criançada.

Segundo os organizadores, a festa é uma forma de retribuir o carinho da população e mostrar o lado solidário dos motoboys da cidade. A expectativa é reunir dezenas de famílias para um dia de muita alegria e confraternização.

O grupo Centro Leste 016 reforça o convite a toda a comunidade são-carlense para participar e prestigiar o evento.

Leia Também

São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto
Empregos09h13 - 14 Out 2025

São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto

Lineu pede mudanças no trânsito da avenida José Pereira Lopes
Cidade06h54 - 14 Out 2025

Lineu pede mudanças no trânsito da avenida José Pereira Lopes

Fórum Brasil/Portugal é fundado para fortalecer o intercâmbio cultural e institucional em São Carlos
Cidade06h41 - 14 Out 2025

Fórum Brasil/Portugal é fundado para fortalecer o intercâmbio cultural e institucional em São Carlos

Parceria entre Sebrae e Prefeitura vai estruturar plano de turismo inteligente em São Carlos
Cidade22h35 - 13 Out 2025

Parceria entre Sebrae e Prefeitura vai estruturar plano de turismo inteligente em São Carlos

Doutor pela UFSCar conquista 1º lugar no Prêmio Gustav Eirich 2025
Cidade20h54 - 13 Out 2025

Doutor pela UFSCar conquista 1º lugar no Prêmio Gustav Eirich 2025

Últimas Notícias