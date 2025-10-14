Motoboys do "Centro Leste 016" realizam festa solidária para crianças neste domingo em São Carlos

Pitstop motoboys - Crédito: Lourival Izaque

A equipe de motoboys Centro Leste 016, de São Carlos, realizará no próximo domingo (19) uma grande festa para as crianças da cidade. O evento acontece a partir das 9h, no Pit Stop dos Motoristas de Aplicativos, localizado na Avenida Trabalhador São-carlense.

A ação tem como objetivo proporcionar um dia de alegria e descontração para as crianças e suas famílias, celebrando o mês das crianças com solidariedade e união.

O evento conta com o apoio do São Carlos Agora, do MotoClube Esquadrão Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular – Vila São José e do fotógrafo Lourival Izaque, que fará a cobertura fotográfica da celebração.

Durante a manhã e o início da tarde, os pequenos poderão aproveitar diversas atrações. O destaque será a apresentação da Estação do Circo, que promete encantar o público com palhaços, brincadeiras e muita animação.

Além disso, as crianças e seus pais poderão passear de trenzinho pelas ruas de São Carlos, em um momento de diversão e integração. No local também haverá brinquedos infláveis, como pula-pula, piscina de bolinhas e tobogã, além de pipoca, algodão-doce e comidas variadas para toda a criançada.

Segundo os organizadores, a festa é uma forma de retribuir o carinho da população e mostrar o lado solidário dos motoboys da cidade. A expectativa é reunir dezenas de famílias para um dia de muita alegria e confraternização.

O grupo Centro Leste 016 reforça o convite a toda a comunidade são-carlense para participar e prestigiar o evento.

