Motoboys de São Carlos adotam câmeras em capacetes como medida de segurança

Profissionais buscam conscientizar sociedade e cobrar mais respeito e dignidade no trabalho

25 Set 2025 - 08h52Por Jessica Carvalho R.
Motoboy - Crédito: PixabayMotoboy - Crédito: Pixabay

Diante do aumento de casos de violência, desrespeito e situações de risco enfrentadas diariamente por entregadores de aplicativos, uma nova medida de segurança vem sendo adotada de forma independente por alguns trabalhadores em São Carlos: o uso de câmeras acopladas aos capacetes, capazes de gravar imagem e áudio durante todo o percurso.

Segundo os entregadores, a iniciativa tem como principal objetivo garantir a integridade física e moral dos profissionais, além de promover respeito mútuo entre trabalhadores, clientes e estabelecimentos. “Estamos pedindo ajuda para conscientização, porque enfrentamos situações complicadas em bares, restaurantes e até com passageiros. Buscamos melhorias e dignidade para o nosso trabalho”, destacou um motoboy com mais de 10 anos de experiência na cidade.

As câmeras funcionam como instrumento de proteção legal, registrando as rotas e interações em pontos de entrega. Os vídeos podem servir como provas em casos de agressões, ameaças, racismo, homofobia, assédio ou outras formas de abuso  situações que, segundo os próprios entregadores, infelizmente fazem parte da rotina.

Além da função jurídica, os profissionais afirmam que a presença das câmeras também tem efeito preventivo. “Quando sabem que estão sendo filmados, muitos mudam a postura. Isso ajuda a evitar conflitos e garante que as entregas sejam feitas com mais segurança e respeito”, relatou outro entregador.

 

