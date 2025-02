Moto Clube Lokas doa cadeira de rodas para a Santa Casa

Compartilhar no facebook

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebeu a doação de uma cadeira de rodas do Moto Clube Lokas, um grupo que se destaca pelo espírito solidário e pela união em prol do bem-estar da comunidade. O equipamento foi destinado ao Centro Cirúrgico da instituição, contribuindo para oferecer mais conforto e mobilidade aos pacientes em recuperação.

A entrega foi realizada por representantes do clube, que reafirmaram seu compromisso com ações sociais. "É inspirador ver como a solidariedade pode transformar vidas. Esperamos que essa doação contribua para o acolhimento e a qualidade de vida dos pacientes da Santa Casa", destacou Michele Roberta da Silva de Lima, responsável pelo setor social regional do grupo.

A coordenadora do Centro Integrado de Humanização (CIH), Juliana Tedesco, agradeceu pela iniciativa. "Gestos como esse fazem a diferença para nossos pacientes e profissionais. A cadeira de rodas será muito útil no Centro Cirúrgico, garantindo mais segurança e conforto no deslocamento dos pacientes."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, também ressaltou a importância da doação. "A solidariedade da comunidade fortalece o nosso trabalho. Agradecemos ao Moto Clube por essa contribuição, que demonstra o impacto positivo que a união e o compromisso social podem gerar."

A cadeira de rodas foi recebida pelas colaboradoras Vanessa Paschoal, assistente administrativa do Centro Integrado de Humanização, e pela psicóloga Marina Laila Salgado Zeitum.

