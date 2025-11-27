Mostra do Cemac apresenta trabalhos de 24 oficinas artísticas e segue até sexta-feira

O Centro Municipal de Cultura e Artes (CEMAC), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), abriu na noite da última segunda-feira (24/11) a Mostra dos Trabalhos das oficinas artísticas realizadas gratuitamente ao longo de 2025. Foram 24 oficinas ministradas durante o ano, selecionadas por meio de chamamento público, que somaram cerca de 600 inscrições.

As atividades aconteceram no próprio CEMAC, no CEU das Artes e no Salesianos Dom Luciano, no bairro São Carlos VIII, abrangendo diversas linguagens: dança, música, teatro, artes visuais, audiovisual e a oficina de elaboração de projetos, criada para capacitar agentes culturais interessados em disputar editais e certames.

A abertura da Mostra contou com a Exposição de Artes Visuais, reunindo produções das oficinas de fotografia, desenho e pintura. As obras seguem em exibição gratuita até a primeira quinzena de janeiro, no CEMAC.

A programação continua até esta sexta-feira (28/11) com apresentações de consciência corporal, contação de histórias, teatro adulto e infantil, samba rock, canto, circo, violão (CEU/CEMAC), desfile de figurinos, capoeira e a Mostra de Dança do Projeto Dançar.

O professor de audiovisual Walk Oliveira destacou que sua oficina no CEU das Artes abordou o tema da desinformação e das “fake news”, com conteúdos sobre ética no audiovisual, operação de câmeras, direitos de imagem e produção de vídeos.“Foi um trabalho importante de retratar a cultura e a arte na vida das pessoas. Ao longo do processo, os alunos experimentaram desenvolvimento pessoal e foram ouvidos por meio da produção do documentário. A cultura e a arte estão ao alcance de todos e podem ser desenvolvidas em espaços públicos como o CEU das Artes e o CEMAC, onde são democráticas e gratuitas”, afirmou.

O fotógrafo Antonio Stefani dedicou a conclusão da oficina de fotografia ao pai, Orlando Stefani, falecido este ano, e agradeceu à equipe do CEMAC.“É um espaço de cultura, troca de informações e construção da cidadania, importante para a cidade. Oferece acesso gratuito à cultura e possibilita que as pessoas participem não só da fotografia, mas também de oficinas de violão, teatro e outras linguagens”, ressaltou.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, reforçou a importância da mostra e o empenho dos professores ao longo das atividades.“Esse contato com a arte é fundamental, pois oferece oportunidades profissionais e contribui para a formação humana. Observamos a expressão de muitos talentos entre crianças, adolescentes e adultos. A diversidade dos trabalhos demonstra como a cultura abre caminhos e promove o desenvolvimento individual. Seguiremos oferecendo gratuitamente os espaços do CEMAC e do CEU das Artes para a realização de novos projetos culturais”, destacou.

Também participaram da abertura o secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso; a secretária adjunta de Cultura, Valéria Mazzola; diretores e servidores da SMCT; além de familiares dos alunos.

