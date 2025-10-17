Mostra de Artesanato celebra fé, beleza e solidariedade na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Crédito: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza entre os dias 17 e 19 de outubro a mostra “Fios de Amor”, uma exposição que reúne arte, espiritualidade e solidariedade em forma de bordado. O evento é promovido pelo Grupo Perseverança, formado por mulheres que desde 1982 dedicam tempo, talento e fé à confecção artesanal de peças únicas.

Inspiradas pela máxima “Perseverar é um ato de amor”, as artesãs transformam simples fios em obras que encantam pelo capricho e pela delicadeza. Cada ponto é feito com oração e cuidado, resultando em peças que unem tradição, beleza e significado.

Durante a mostra, o público poderá conhecer e adquirir produtos confeccionados com materiais nobres e acabamento impecável, como:

Toalhas de mesa, rosto e lavabo em linho, bordadas à mão com detalhes finos e delicados;

Jogos americanos e panos de prato com toque artístico e acabamento primoroso;

Almofadas em crochê e naninhas infantis, criadas com afeto e criatividade;

Bolsas, necessaires e ecobags, que aliam estilo e sustentabilidade;

E uma coleção especial de árvores de Natal, anjos e guirlandas bordadas à mão, ideais para presentear e decorar o lar com fé e ternura.

Mais do que uma exposição de artesanato, “Fios de Amor” é uma expressão concreta de fé e solidariedade. “Cada peça é um gesto de amor que se transforma em ajuda concreta. É uma oportunidade de se encantar e contribuir com quem mais precisa, pois toda a renda arrecadada será destinada às ações sociais da paróquia”, destacam as integrantes do Grupo Perseverança.

A mostra acontece na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, nos seguintes dias e horários:

Serviço:

“Fios de Amor”: Mostra de Artesanato do Grupo Perseverança

Data: 17 e 18 de outubro – das 8h às 18h

19 de outubro – das 8h às 13h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rua Dona Maria Jacinta, 40 – Jardim Paraíso, São Carlos/SP, 13561-120

WhatsApp: (16) 3364-6013



Leia Também