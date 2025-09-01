Morte do vereador Mazola completa 14 anos

Dono de uma autoescola, Mazola era um dos políticos mais populares de São Carlos - Crédito: divulgação

Morreu na noite de 1º de setembro, no Hospital da Unicamp, em Campinas, o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Dorival Antonio Mazola Penteado (PSDB), que estava licenciado do cargo para tratamento de saúde. Mazola tinha 64 anos e estava internado há 43 dias com problemas renais crônicos. O corpo foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, após velório realizado na Câmara Municipal.

Filho de João Francisco Penteado e de Luiza Maria Toniolo Penteado, Dorival Antonio Penteado, o Mazola, nasceu em 22 de outubro de 1946, em Ibaté. Foi casado com Soeli Aparecida Travaglini Penteado por 37 anos e pai de três filhas: Gerusa, Geovana e Gislaine.

Mudou-se para São Carlos em 1958 e ganhou o apelido inspirado no jogador da seleção, durante jogos de futebol na escola infantil Cônego Manoel Tobias, na Vila Nery. Trabalhou como entregador de pães aos 11 anos, auxiliar de marcenaria aos 14 e manobrista dos 19 aos 24. Nessa época, em 1965, foi convidado pelo amigo Zezinho De Meo para trabalhar no Hotel Ferraretto, depois Hotel Vila Rica (atual sede da Prefeitura).

Em 1975 exerceu atividades como instrutor na Auto Escola Mancuso; no ano seguinte comprou a Auto Escola Mimo em sociedade com Luiz Geraldo Nineli e, em 1980, montou a Auto Escola Mazola, que hoje conta com 33 colaboradores. Também exerceu a função de servente escolar concursado, formou-se técnico em contabilidade e professor de Geografia, História, Estudos Sociais e Pedagogia. Lecionou Geografia na rede estadual de ensino e, por 12 anos, foi diretor das escolas estaduais Aracy Leite Pereira Lopes e Orlando Perez, onde se aposentou em 2000 por tempo de serviço.

Carreira política – Ingressou na política filiando-se ao PMDB, partido pelo qual se elegeu vereador em 1982, sendo reeleito em 1988 – como o mais votado – e também em 1992 e 1996. Foi presidente da Câmara Municipal no biênio 1993-1994 e, durante os diversos mandatos, ocupou cargos nas principais comissões técnicas do Legislativo. No ano 2000 concorreu a vice-prefeito e, em 2004, já no PSDB, voltou à vereança. Em 2006, recebeu 32 mil votos concorrendo a deputado estadual. Em 2008 foi eleito para cumprir o sexto mandato legislativo.

Em 2010 foi eleito pela Acisc e Sindicato do Comércio Varejista como “Comerciante Homenageado do Ano”, recebendo a outorga em solenidade na Câmara.

Mazola vinha exercendo com muita dignidade e competência a função de agente político, estando em seu 6º mandato como vereador na Casa de Leis, engrandecendo a Câmara, onde ocupou vários cargos na Mesa Diretora e nas Comissões Permanentes, sempre procurando conciliar satisfatoriamente sua vida empresarial e política, voltadas para o bem-estar da população.

Em homenagem ao vereador Mazola, o então presidente do Legislativo, Edson Fermiano (PR), por meio de Portaria, declarou luto oficial de três dias na Câmara Municipal de São Carlos. A portaria destaca os relevantes serviços prestados pelo ex-presidente ao Município, sendo exemplo de um líder político que, ao longo da vida pública, soube honrar e dignificar o exercício da representação popular.

Leia Também