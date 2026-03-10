Morte do radialista Ruy Carlos Cereda completa dez anos

O radialista Ruy Carlos Cereda: Conhecedor da histÃ³ria da imprensa na cidade, da qual era personagem de destaque, foi acumulando admiradores ao longo de mais de 50 anos de carreira - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

“Você acha a atual Câmara Municipal ruim? Aguarde a próxima”. A frase ácida e cheia de veneno é de Ruy Carlos Cereda, radialista e repórter que marcou a história da imprensa são-carlense e que faleceu há exatamente dez anos, na noite de uma quinta-feira, 10 de março de 2016, aos 82 anos de idade. Expoente da imprensa de São Carlos, seu corpo está sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Viúvo de Maria Aparecida Lopes Cereda, Ruy marcou sua vida por uma carreira de sucesso nas emissoras de rádio da cidade. Por meio delas, os ouvintes são-carlenses puderam acompanhar, durante décadas, suas notícias e análises das áreas de política e cotidiano, finalizadas com o bordão “quem viver verá”.

Conhecedor da história da imprensa na cidade, da qual era personagem de destaque, foi acumulando admiradores e foi escolhido para ser homenageado pela Câmara Municipal em 2013.

“Ele cobriu as sessões desta Casa com muita lisura e transparência, com total independência, ouvindo, como manda o bom jornalismo, todas as partes envolvidas na notícia”, disse o vereador Marquinho Amaral na ocasião. Com sua morte, escreveu a Prefeitura em nota de pesar à época, “há de ficar uma lacuna com uma extraordinária dificuldade de ser preenchida”.

Nascido em Analândia no ano de 1934, filho de Francisco Cereda e Lourdes Franco Cereda, Ruy Carlos Cereda fez carreira como bancário no Banco Noroeste, onde entrou como contínuo e galgou posições até aposentar-se como gerente em Inúbia Paulista, no ano de 1984. Do casamento com Maria Aparecida Lopes Cereda (já falecida), teve três filhos (Silvia, Ruy Carlos e Fábia) e um neto, Thales.

Em 25 de novembro de 1994, Cereda recebeu oficialmente o título de Cidadão Honorário de São Carlos, oficializado pelo Decreto Legislativo nº 349, de iniciativa do vereador Dorival Mazola Penteado. Foi também homenageado pelo Legislativo na sessão plenária de 3 de setembro de 2013, quando recebeu o Diploma de Gratidão da Cidade de São Carlos, em reconhecimento à contribuição oferecida à comunicação no município ao longo de sua trajetória profissional. A homenagem foi uma iniciativa dos vereadores Marquinho Amaral — então presidente da Câmara — e da vereadora Laíde Simões.

Ruy Cereda projetou-se na crônica esportiva, trabalhando como comentarista na Rádio São Carlos, onde atuou durante muitos anos, e também na Rádio Progresso. No Jornal da Intersom FM, durante mais de duas décadas realizou coberturas políticas, em especial dos trabalhos da Câmara Municipal.

